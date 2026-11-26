Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: MINH HIỂN

Thực hiện chính sách kịp thời

Từ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đến chi trả trợ cấp tận nhà, công tác chăm lo đời sống người có công ở xã Vĩnh Xương được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Thương binh Lê Văn Nghĩa, ngụ xã Vĩnh Xương là một trong những trường hợp được địa phương quan tâm hỗ trợ. Năm 2002, ông Nghĩa được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, có nơi ở ổn định, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ngoài hỗ trợ về nhà ở, ông còn được hưởng các chế độ trợ cấp, điều dưỡng theo quy định. Sự quan tâm của địa phương là nguồn động viên để ông tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Đặng Văn Xuyên, ngụ ấp Giồng Cam từng tham gia du kích trong kháng chiến chống Mỹ, lập chiến công bắn rơi máy bay địch. Phát huy phẩm chất người chiến sĩ cách mạng, ông tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm với quê hương bằng việc tích cực vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Đây cũng là minh chứng cho thấy công tác chăm lo cho người có công không chỉ thể hiện qua việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách mà còn ở sự quan tâm, động viên, phát huy vai trò và những đóng góp của người có công trong xây dựng quê hương.

Theo UBND xã Vĩnh Xương, tính đến ngày 30/9, xã có 903 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó 122 người hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, 220 thân nhân liệt sĩ và 561 đối tượng không hưởng trợ cấp hằng tháng. Từ đầu năm 2026 đến ngày 30/9, địa phương chi trả trợ cấp, phụ cấp cho 122 người với tổng kinh phí hơn 2,93 tỷ đồng. Việc chi trả được phối hợp thực hiện qua bưu điện. Với những người tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại, nhân viên bưu điện phối hợp với địa phương đến tận nhà trao trợ cấp, giúp người thụ hưởng nhận chế độ thuận tiện, kịp thời.

Công tác tri ân người có công còn được thể hiện qua hoạt động tặng quà, thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, xã tặng quà cho 903 đối tượng, tổng số tiền 903 triệu đồng; tổ chức thăm 45 gia đình chính sách với kinh phí 22,5 triệu đồng; đồng thời vận động tặng 120 phần quà, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Bên cạnh chăm lo đời sống, địa phương còn quan tâm bảo vệ sức khỏe người có công và thân nhân. Xã cấp 662 thẻ bảo hiểm y tế; có 52 người đến niên hạn điều dưỡng trong năm 2026. Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, địa phương tổ chức điều dưỡng tại nhà hoặc tập trung phù hợp với tình trạng sức khỏe. Những trường hợp neo đơn, bệnh nặng, tuổi cao được thường xuyên thăm hỏi, động viên. Xã hỗ trợ 146 thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, với kinh phí hơn 73 triệu đồng. Các thủ tục cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công, giải quyết mai táng phí được hướng dẫn, xử lý đúng hạn, không để hồ sơ tồn đọng.

Lắng nghe, tháo gỡ khó khăn

Chăm lo đời sống người có công không chỉ là thực hiện các chế độ theo quy định mà còn là lắng nghe, nắm bắt những nhu cầu chưa được giải quyết. Tại hội nghị đối thoại với gia đình chính sách năm 2026, các kiến nghị về nhà ở, nền tái định cư, hồ sơ hưởng chế độ và điều dưỡng tập trung được nêu trực tiếp với lãnh đạo địa phương. Cuộc đối thoại là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, hiểu rõ hơn hoàn cảnh, nguyện vọng và những vướng mắc trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, ngụ xã Vĩnh Xương có hai người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, kiến nghị địa phương quan tâm hỗ trợ nhà ở. Các kiến nghị này đòi hỏi chính quyền địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, xác định nhu cầu, điều kiện và nguồn lực để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Tại hội nghị đối thoại, ông Trần Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương cùng đại diện chính quyền trao đổi, tiếp nhận ý kiến và chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công. Theo báo cáo của xã, nhu cầu sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách lớn nhưng nguồn kinh phí hỗ trợ hạn chế. Đây là một trong những vấn đề địa phương cần tiếp tục quan tâm, tìm giải pháp tháo gỡ để các gia đình sớm ổn định chỗ ở.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại, xã xác định tiếp tục rà soát hoàn cảnh từng gia đình, ưu tiên người có công tuổi cao, sức khỏe yếu, neo đơn và những hộ có nhà ở xuống cấp. Địa phương tổng hợp nhu cầu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở; đồng thời phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa. Xã chú trọng hướng dẫn người thụ hưởng thực hiện hồ sơ trên môi trường điện tử, hoàn thiện dữ liệu và kiểm tra quá trình chi trả chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.