Vĩnh Tuy: Tổ dân phố 26 chung tay xây dựng mô hình nhà sinh hoạt cộng đồng kiểu mẫu

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy trao quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 26. Ảnh: Việt Thắng

Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 26 được lựa chọn làm mô hình điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở theo hướng đa năng, hiện đại.

Công trình được quy hoạch đồng bộ với hội trường có sức chứa khoảng 100 đại biểu cùng các không gian chức năng đa dạng, như: "Góc chuyển đổi số" hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; "Tủ sách cộng đồng" phục vụ nhu cầu nghiên cứu, nâng cao văn hóa đọc; cùng khu vực sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Ngoài ra, trong bán kính kết nối gần là hồ cá Bác Hồ, sân chơi trẻ em và khu luyện tập thể thao ngoài trời, tạo nên quần thể sinh hoạt cộng đồng phong phú cho các lứa tuổi.

"Tủ sách cộng đồng" tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thu hút người dân đến đọc sách. Ảnh: Việt Thắng

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy đã trao các Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 26 (gồm 7 thành viên) và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chèo Vĩnh Tuy Đoài (gồm 3 thành viên).

Sự ra đời của Câu lạc bộ Chèo Vĩnh Tuy Đoài hứa hẹn trở thành nhân tố nòng cốt trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chèo Vĩnh Tuy Đoài. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Bích Hằng nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của thiết chế văn hóa là phải duy trì hoạt động thường xuyên, thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp của người dân. Thời gian tới, Tổ dân phố số 26 cần tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng các mô hình hoạt động; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục đồng hành, rút kinh nghiệm để tham mưu nhân rộng mô hình điểm này ra các nhà sinh hoạt cộng đồng khác trên toàn địa bàn phường Vĩnh Tuy.