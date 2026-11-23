Ngày 24/11, chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa dông rải rác. Nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu còn 17–22 độ C. Trong khi đó, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 12 độ C.