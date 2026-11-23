Vĩnh Tuy tăng tốc hoàn thiện hạ tầng giáo dục và giao thông
Sáng 23/11, UBND phường Vĩnh Tuy tổ chức Lễ khởi công hai công trình trọng điểm, gồm: Dự án xây dựng Trường THPT Mạc Thị Bưởi và Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đến dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vinh-tuy-tang-toc-hoan-thien-ha-tang-giao-duc-va-giao-thong-246261123185823389.htm