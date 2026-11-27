Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Tuy, đầu tư công giữ vai trò quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng mà còn tạo động lực thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Bởi vậy, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được xã Vĩnh Tuy xác định là nhiệm vụ cấp thiết trong những tháng cuối năm.

Tuyến đường giao thông nông thôn cụm đội 3, thôn Khuổi Niếng, xã Vĩnh Tuy được nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương.

Thực tế cho thấy, tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đến năng lực tổ chức thi công của các đơn vị nhà thầu. Có những công trình cần thêm thời gian để xử lý các thủ tục liên quan; một số hạng mục phải rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Những khó khăn này đòi hỏi địa phương phải chủ động nhận diện, phân loại và có giải pháp xử lý phù hợp, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Với tinh thần đó, xã tập trung rà soát toàn bộ danh mục công trình, dự án và nguồn vốn được giao; đánh giá cụ thể khả năng giải ngân của từng dự án, xác định rõ khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại và những khó khăn cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, xã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu khối lượng, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Cùng với việc đôn đốc tiến độ, xã Vĩnh Tuy chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ được phân công phụ trách từng công trình. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Quan điểm của xã Vĩnh Tuy là không chỉ quan tâm đến tỷ lệ giải ngân mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, tránh tình trạng chạy theo tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư lâu dài. Năm 2026, xã Vĩnh Tuy được tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển 6,9 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư công trên 4,4 tỷ đồng; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên 3,5 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2026, vốn đầu tư công xã đã giải ngân đạt 77,5% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 80%.

Khơi thông nguồn thu, chăm lo sinh kế giảm nghèo

Cùng với giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách là chỉ tiêu quan trọng, phản ánh năng lực điều hành và mức độ phát triển kinh tế của địa phương. Trong bối cảnh nhiệm vụ thu những tháng cuối năm còn nhiều áp lực, Vĩnh Tuy đang tập trung rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu đúng quy định, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, xã Vĩnh Tuy chủ động nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; rà soát các khoản thu phát sinh, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính, hạn chế tình trạng thất thu, nợ đọng thuế. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế được quan tâm, giúp người dân, hộ kinh doanh hiểu rõ trách nhiệm và chủ động thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Cùng với đó, xã chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng sản xuất và nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương đã tạo nền tảng bền vững cho nguồn thu ngân sách. Tính đến tháng 11/2026, xã Vĩnh Tuy đã thu ngân sách trên 8,9 tỷ đồng, đạt 198,5% kế hoạch giao, vượt 98,5%.

Đoàn giám sát của HĐND xã Vĩnh Tuy kiểm tra hiệu quả việc hỗ trợ nuôi trâu sinh sản tại thôn Tiến Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy cho rằng: Nếu giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách là những nhiệm vụ cần sự quyết liệt trong điều hành, thì giảm nghèo lại đòi hỏi sự kiên trì, sâu sát và những giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Xã Vĩnh Tuy xác định giảm nghèo không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu khó trong kế hoạch năm, quan trọng hơn là giúp người dân có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Từ việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã tập trung tìm hiểu nguyên nhân nghèo của từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Những hộ thiếu vốn sản xuất được hướng dẫn tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi; hộ thiếu kiến thức, kinh nghiệm được hỗ trợ thông qua các chương trình khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kết nối người lao động với các cơ hội việc làm cũng được quan tâm, nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình. Điều quan trọng trong thực hiện giảm nghèo là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ nghèo cần chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Theo kết quả rà soát hộ nghèo mới nhất, trong năm 2026 Vĩnh Tuy giảm được 44 hộ nghèo đa chiều. Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 còn 4,4%; trung bình giảm 1,5%/năm.

Nước rút về đích các chỉ tiêu khó, Vĩnh Tuy đang đứng trước yêu cầu vừa tăng tốc, vừa bảo đảm chất lượng và tính bền vững trong từng nhiệm vụ. Mỗi kết quả đạt được đều góp phần củng cố nguồn lực phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ở mức cao nhất, tạo khí thế mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.