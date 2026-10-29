Vĩnh Tuy đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ

Bám sát cơ sở

Lãnh đạo xã Vĩnh Tuy thăm mô hình trồng bí xanh của gia đình anh Lê Văn Toàn, thôn Thọ Quang.

Đồng chí Ngô Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tuy cho biết: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy xã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Những nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ về nội dung, tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Cấp ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để chỉ đạo tháo gỡ, hạn chế tình trạng triển khai nhiệm vụ chung chung, thiếu kiểm tra hoặc chậm chuyển biến trong thực tế. Một trong những nội dung được địa phương quan tâm là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Từ cấp ủy đến chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đều hướng tới nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất là quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Cùng với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu. Nội dung sinh hoạt từng bước hướng vào những vấn đề cụ thể, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống nhân dân. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn được phân công. Điều này được để hiện rõ nhất trong việc ngay sau khi ban hành Nghị quyết giảm nghèo, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các cơ quan, đoàn thể phụ trách từng thôn, trực tiếp nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu và nguyên nhân nghèo của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Từ cách làm này, công tác giảm nghèo từng bước chuyển từ hỗ trợ chung sang hỗ trợ có trọng tâm, gắn với điều kiện sản xuất của mỗi gia đình. Cùng với đó, xã chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo mua con giống, phát triển chăn nuôi, mở rộng sản xuất.

Gia đình anh Lèng Văn Sinh, thôn Tiến Thành, xã Vĩnh Tuy là một trong 34 hộ dân được hỗ trợ trâu sinh sản không giấu được niềm vui: “Được Nhà nước hỗ trợ trâu sinh sản là niềm vui và động lực lớn đối với gia đình tôi trong quá trình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau khi nhận trâu, gia đình được cán bộ nông nghiệp đến tận nhà hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách lựa chọn thức ăn, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống các loại dịch bệnh thường gặp. Gia đình sẽ cố gắng tận dụng nguồn cỏ sẵn có, chăm sóc trâu đúng kỹ thuật, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để trâu sinh sản có thêm bê con, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy từng bước chuyển từ tập trung chỉ đạo sang định hướng, phân công, kiểm tra và phát huy tính chủ động của cơ sở. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền và củng cố niềm tin của nhân dân.

Rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Tuy luôn tận tâm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ chính là thước đo kết quả của quá trình đổi mới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Tuy yêu cầu từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, nhất là trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp phải thực sự nêu cao tinh thần phục vụ với trách nhiệm cao. Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ đầu mối phụ trách, thời hạn giải quyết và trách nhiệm phối hợp, qua đó hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc để công việc kéo dài. Trong 10 tháng của năm 2026, xã tiếp nhận, giải quyết 160 hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải quyết 342 hồ sơ hộ tịch và 2.892 trường hợp chứng thực; 100% văn bản đi, đến, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, môi trường mạng. Tổ chức 28 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, thu hút trên 2.000 lượt người tham dự.

Đối với công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh được xử lý ngay từ cơ sở. Những vụ việc liên quan đến đất đai, quyền lợi của người dân nếu được kiểm tra, xác minh và giải thích kịp thời; quá trình giải quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Trong 10 tháng của năm 2026, xã tiếp nhận 23 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 22 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 1 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 21 đơn, đạt 95,4%; 1 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Bình Long, xã Vĩnh Tuy cho biết: “Trước đây, khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi gặp không ít khó khăn trong việc chuẩn bị các loại giấy tờ, kê khai thông tin và nắm rõ quy trình giải quyết hồ sơ; có những nội dung chưa hiểu tôi phải hỏi lại nhiều lần, mất thời gian đi lại bổ sung giấy tờ. Nhưng giờ khi đến làm thủ tục hành chính tại xã, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tận tình từ khâu kiểm tra thành phần hồ sơ, kê khai thông tin đến các bước tiếp theo; những nội dung còn thiếu, chưa rõ đều được giải thích để tôi kịp thời hoàn thiện. Tôi thấy cách làm việc của cán bộ ngày càng gần gũi, trách nhiệm, tạo thuận lợi cho người dân”.

Với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Tuy xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sát thực tiễn, phát huy dân chủ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đây cũng là cơ sở để Vĩnh Tuy tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.