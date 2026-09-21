Vĩnh Trạch giữ lửa nhà ăn tình thương đầu năm học mới

Ông Võ Văn Tuần trò chuyện cùng các em học sinh.

Từ một bữa cơm trưa cho học sinh ở xa

Những ngày đầu năm học 2026 - 2027, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch lại rộn ràng từ sáng sớm. Dưới chân cầu Ba Bần, nơi tập trung nhiều điểm trường và kết nối các khu dân cư trong vùng, nhà ăn tiếp tục chuẩn bị những suất cơm miễn phí cho học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà ăn được thành lập từ năm 2010. Những ngày đầu, đối tượng phục vụ chủ yếu là học sinh lớp 12 nhà ở xa trường, phải học phụ đạo vào buổi chiều. Một bữa cơm trưa và chỗ nghỉ miễn phí khi ấy giúp các em giảm bớt chi phí đi lại, ăn uống, đồng thời có thêm điều kiện duy trì việc học. Từ nhu cầu thực tế ấy, mô hình Nhà ăn tình thương được thành lập với sự phối hợp giữa Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch và chính quyền địa phương. Qua thời gian, hoạt động của nhà ăn ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân, phụ huynh, giáo viên, các tổ chức, cá nhân và những nhà hảo tâm.

Gắn bó với nhà ăn từ những ngày đầu là ông Võ Văn Tuần, nay đã 87 tuổi, thường được mọi người gọi thân mật là ông Tư. Từ việc khởi xướng, ông tiếp tục vận động mọi người cùng góp sức để nhà ăn duy trì hoạt động suốt 15 năm. Theo ông Tư, để một hoạt động thiện nguyện có thể duy trì lâu dài, điều quan trọng là sự đoàn kết của những người thực hiện và sự đồng thuận của cộng đồng. Khi thấy việc làm có ý nghĩa, người dân sẽ tích cực đón góp để cùng nhau thực hiện.

Giữ lửa bằng những việc làm bình dị

Khoảng 6 giờ sáng, khi nhiều người bắt đầu một ngày làm việc mới, căn bếp Nhà ăn tình thương Vĩnh Trạch cũng nhộn nhịp. Hơn mười thành viên tổ nấu ăn bắt tay vào chuẩn bị thực phẩm, nấu cơm, chế biến món ăn, chia phần và phục vụ. Người rửa rau, người sơ chế thực phẩm, người đứng bếp, người chia cơm, người dọn dẹp. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự đều đặn và trách nhiệm, bởi mỗi ngày nhà ăn phải chuẩn bị hàng trăm suất ăn. Đến khoảng 10 giờ, những phần cơm nóng được dọn ra phục vụ học sinh và người dân.

Sau giờ ăn trưa, các thành viên lại thu dọn, vệ sinh và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong suốt năm học.

Chị Nguyễn Thị Mai Xuân, quản lý nhà ăn cho biết việc tiếp nhận và quản lý thực phẩm được thực hiện hằng ngày. Những thực phẩm được chọn lọc kỹ và bổ sung những gì nhằm bảo đảm bữa ăn tươi ngon, sạch sẽ và an toàn cho học sinh.

Học sinh tự chọn thức ăn.

Nếu những ngày đầu Nhà ăn tình thương chỉ phục vụ khoảng 80 suất cơm cho học sinh lớp 12, thì nay số lượng đã tăng lên khoảng 250 - 300 suất mỗi ngày.

Đối với nhiều học sinh, bữa cơm tại nhà ăn không chỉ giúp giảm một phần chi phí mà còn mang lại cảm giác được quan tâm, sẻ chia. Em Nguyễn Văn Nghĩa, học sinh Trường THPT Vĩnh Trạch, cho biết “Các cô chú tại nhà ăn phục vụ chu đáo, các món ăn có rau củ và thực phẩm đầy đủ. Theo em, mô hình này có ý nghĩa đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chúng em có một bữa cơm ngon sau giờ học”.

Không chỉ chăm lo bữa ăn, Nhà ăn tình thương còn được xem là một địa chỉ góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ông Huỳnh Công Tấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Trạch, cho biết trong quá trình hoạt động, nhà ăn chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đối tượng phục vụ cũng được mở rộng đến những người lao động phổ thông, người bán vé số, mua ve chai, người có hoàn cảnh khó khăn và một số trường hợp cơ nhỡ.

Khi lòng tốt được tiếp nối

Qua 15 năm, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch đã nhận được sự đóng góp gần 7 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để duy trì hoạt động. Giá trị của nhà ăn không chỉ nằm ở những suất cơm được trao đi, mà còn ở những tấm lòng biết sẻ chia, chăm lo cho công tác khuyến học - khuyến tài, an sinh xã hội ở địa phương. Đáng quý hơn nữa là nhiều em học sinh từng nhận cơm tại đây, khi trưởng thành, có việc làm ổn định, lại trở về đóng góp cho nhà ăn. Ngọn lửa yêu thương từ một nhà ăn ở vùng quê An Giang được tiếp nối bằng những việc làm tử tế đời thường.

Thực hiện: KHÁI HƯNG - LÊ VĂN