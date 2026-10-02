Vĩnh Trạch chọn 3 bài thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng dự thi cấp tỉnh

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích tại hội thi.

Ngày 2/10, xã Vĩnh Trạch tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Hội thi thu hút 33 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đến từ 25 chi, đảng bộ trực thuộc tham gia.

Các bài dự thi tập trung tìm hiểu, phân tích những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các văn kiện đại hội; liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Qua chấm chọn, Ban Tổ chức trao 6 giải. Thí sinh Trần Thị Ngọc Giàu, Chi bộ Trường Mầm non Vĩnh Trạch, đoạt giải nhất; Dương Quốc Mẫn, Chi bộ ấp Vĩnh Trung, đoạt giải nhì; Đỗ Thị Kim Loan, Chi bộ Trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, đoạt giải ba và 3 thí sinh đoạt giải khuyến khích. Ba bài dự thi xuất sắc nhất được chọn tham gia hội thi cấp tỉnh.