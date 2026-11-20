Mới đây, Vĩnh Thụy thu hút mọi ánh nhìn khi góp mặt trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM. Sau khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước truyền thông, màn tái xuất lần này của nam người mẫu nhanh chóng trở thành tâm điểm. Chỉ lựa chọn trang phục tối giản gồm áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans, anh vẫn nổi bật nhờ chiều cao ấn tượng, đường nét gương mặt nam tính và phong thái đầy sức hút.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn hay các chương trình giải trí, Vĩnh Thụy dường như vẫn giữ được phong độ ngoại hình.

Vẻ điển trai, phong độ của Vĩnh Thuỵ ở tuổi 38. Ảnh chụp màn hình

Nam người mẫu tự lái Range Rover đến địa điểm sự kiện. Ảnh chụp màn hình

Điểm nhấn đặc biệt trong lần lộ diện này là việc Vĩnh Thụy tự mình cầm lái một chiếc Range Rover tới địa điểm tổ chức. Chiếc xe gây ấn tượng với phom dáng bề thế, trục cơ sở dài cùng diện mạo đậm chất sang trọng. Dựa trên thiết kế bên ngoài, giới sành xe nhận định mẫu ô tô của nam siêu mẫu có giá trị lên tới vài tỷ đồng, thậm chí có thể vượt mức chục tỷ tùy theo phiên bản cụ thể và hiện trạng thực tế.

Hình ảnh Vĩnh Thụy gắn với những chiếc xe đắt tiền không phải chuyện mới. Từ khoảng năm 2014, nam người mẫu từng gây chú ý khi xuất hiện tại một salon ô tô và tậu chiếc BMW màu trắng. Đây cũng là phương tiện được anh sử dụng trong quá trình di chuyển, làm việc và tham gia các hoạt động nghệ thuật thời điểm đó.

Vĩnh Thuỵ từng gây sốt khi xuất hiện cùng chiếc BMW vào năm 2014.

Trên trang cá nhân khoảng thời gian cuối năm 2019 - năm 2020, nam người mẫu cũng từng chia sẻ không ít khoảnh khắc bên những chiếc ô tô sang trọng. Vẫn chưa rõ Vĩnh Thụy có phải chủ sở hữu của các xế hộp này hay không, tuy vậy loạt ảnh check-in vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Cuối năm 2019, Vĩnh Thuỵ từng đăng ảnh tạo dáng bên chiếc Mercedes. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2020, nam người mẫu gây tò mò khi đăng tải ảnh check-in với G63. Ảnh: FBNV

Chỉ trong thời gian ngắn, Vĩnh Thuỵ liên tiếp chia sẻ hình ảnh tạo dáng bên xế hộp đắt đỏ.

Loạt hình Vĩnh Thuỵ và dàn xe sang khiến công chúng tò mò, bàn tán. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1988, Vĩnh Thụy từng là gương mặt sáng giá bậc nhất của làng mẫu Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, vị trí Top 15 Mister International và danh hiệu Người mẫu xuất sắc châu Á 2014. Bên cạnh công việc người mẫu, anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh qua một vài dự án phim cũng như đảm nhận vị trí dẫn dắt (host) cho mùa đầu tiên của The Face Vietnam.

Những năm sau đó, hoạt động nghệ thuật của Vĩnh Thụy dần thưa thớt. Anh chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh, ít xuất hiện tại các sự kiện và gần như rút khỏi nhịp sống showbiz. Cuối năm 2023, Vĩnh Thụy tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM, sau đó có tiệc cưới riêng tư ở Đà Lạt. Bà xã của anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, được biết đến là con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản tại Đà Lạt và từng du học Singapore.

Vĩnh Thuỵ kết hôn vào cuối năm 2023, khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ảnh chụp màn hình

Dù đã kết hôn, nam siêu mẫu vẫn giữ kín hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của vợ, hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc gia đình một cách công khai.