Vĩnh Thuận trao trợ cấp một lần cho 26 dân công hỏa tuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Võ Thị Thúy An trao quyết định cho người có công, thân nhân người có công.

Theo đó, các quyết định của Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng được trao cho 26 cá nhân đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những người từng tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.