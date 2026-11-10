Vĩnh Thuận trao trợ cấp một lần cho 26 dân công hỏa tuyến
Chiều 10/11, UBND xã Vĩnh Thuận (An Giang) trao quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 26 cá nhân từng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Mỗi người được nhận 2 triệu đồng.
Theo đó, các quyết định của Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng được trao cho 26 cá nhân đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Đây là những người từng tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vinh-thuan-trao-tro-cap-mot-lan-cho-26-dan-cong-hoa-tuyen-a502107.html