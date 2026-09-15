Vĩnh Thuận sẽ mở 11 lớp tập huấn về tài chính và bình đẳng giới

Học viên thực hành tại lớp tập huấn.

Lớp đầu tiên được tổ chức ngày 15/9, với nội dung tập trung vào xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong gia đình; xác định mục tiêu tương lai; quản lý tài chính và chia sẻ công việc giữa vợ, chồng; lập kế hoạch tài chính cho tương lai.

Mỗi lớp có từ 20-25 học viên, trong đó 50% là nữ. Học viên đến từ các tổ hợp tác tôm - lúa và lúa 2 vụ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong quản lý kinh tế gia đình, khuyến khích vợ và chồng cùng tham gia các quyết định tài chính quan trọng.

Dự án BASIN hướng đến mô hình kinh doanh bao trùm, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng.