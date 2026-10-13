Vĩnh Thuận khánh thành cầu mới, nối nhịp đôi bờ, vun đắp niềm vui

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu Nhựt Nguyệt Quang

Cầu Nhựt Nguyệt Quang có chiều dài 31m, rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng hơn 210 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Việt Nam Foundation Australia và Chi hội Thiện nguyện Hành trình yêu thương TP. Hồ Chí Minh vận động, tài trợ hơn 147 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do người dân ấp Lò Rèn đóng góp.

Sau thời gian thi công, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui cho người dân địa phương. Cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống.

Lãnh đạo địa phương cùng đại diện nhà tài trợ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu

Đối với địa bàn nông thôn, những công trình giao thông được xây dựng từ sự chung tay của chính quyền, nhà hảo tâm và nhân dân có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết nối các tuyến đường, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Cầu Nhựt Nguyệt Quang là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng hướng về người dân vùng nông thôn.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà tài trợ, đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân trong quá trình xây dựng công trình. Địa phương mong muốn bà con tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, cùng bảo quản, giữ gìn cầu, bảo đảm công trình được sử dụng an toàn, lâu dài và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành bảng tên cầu tại kênh 6.000, ấp Lò Rèn

Người dân vui mừng đi trên cây cầu mới hoàn thành

Việc khánh thành cầu Nhựt Nguyệt Quang không chỉ mang lại niềm vui cho người dân ấp Lò Rèn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thuận.

Từ những nhịp cầu nghĩa tình, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hướng đến xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh, giàu đẹp.