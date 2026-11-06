Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên

Lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh Trung trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đợt này, xã Vĩnh Thạnh Trung có 3 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Mỹ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Mỹ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo các xã trân trọng tri ân những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quá trình xây dựng, phát triển địa phương, đồng thời mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng Đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.