Các lực lượng hỗ trợ gia đình ông Khanh trục vớt phương tiện.

Ngày 18/11, xã Mỹ Thạnh Trung tỏi chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình ông Khanh. Xã cũng chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã phối hợp hỗ trợ gia đình trục vớt phương tiện, thu dọn hiện trường, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/11, chiếc ghe cào được gia đình ông Khanh cải tạo làm nơi sinh hoạt cố định bất ngờ chìm tại đoạn kênh Vịnh Tre, thuộc ấp Mỹ Phước. Theo gia đình, phương tiện đã sử dụng lâu năm, xuống cấp, hư hỏng và bị nước tràn vào dẫn đến chìm ghe.