Vĩnh Thạnh Trung trao 10 nhà Đại đoàn kết cho người dân

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân.

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết có tổng diện tích sử dụng tối thiểu 32m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, vách và mái lợp tole.

Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà 463 triệu đồng. Trong đó, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung, Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Trung, Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang tổ chức khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Vĩnh Thạnh Trung, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.