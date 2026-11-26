Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Duy Đức trao quyết định cho Thượng tá Lê Văn Thạnh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh Trung.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Duy Đức trao quyết định cho Thượng tá Lê Thành Lợi (bên trái) và Trung tá Trần Văn Bi.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã trao quyết định chỉ định Thượng tá Lê Văn Thạnh, Trưởng Công an xã, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tá Lê Thành Lợi, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, được chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Quân sự. Trung tá Trần Văn Bi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, được chỉ định tham gia Chi ủy Chi bộ Quân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung Lý Huỳnh Nhật Tiến trao quyết định cho cán bộ thuộc phòng, ban chuyên môn của xã.

UBND xã Vĩnh Thạnh Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đinh Nhật giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; ông Huỳnh Văn Tú giữ chức Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã; bà Lương Thảo Vy giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã.