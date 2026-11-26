Vĩnh Thạnh Trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý
Chiều 26/11, xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) công bố các quyết định chỉ định, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng ủy, lực lượng công an, quân sự và các cơ quan chuyên môn.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã trao quyết định chỉ định Thượng tá Lê Văn Thạnh, Trưởng Công an xã, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thượng tá Lê Thành Lợi, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, được chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Quân sự. Trung tá Trần Văn Bi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, được chỉ định tham gia Chi ủy Chi bộ Quân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030.
UBND xã Vĩnh Thạnh Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đinh Nhật giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; ông Huỳnh Văn Tú giữ chức Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã; bà Lương Thảo Vy giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vinh-thanh-trung-kien-toan-cac-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-a503521.html