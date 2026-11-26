Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khoá XIII; Nguyễn Thanh Bế, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; đại diện Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân ấp Mỹ Trinh.

Đông đảo người dân địa phương phấn khởi dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại ấp Mỹ Trinh.

Sau thời gian xây dựng, cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Công trình đáp ứng mong mỏi lâu nay của bà con, góp phần kết nối giao thông liên ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, nông sản.

Đặc biệt, cầu được đặt tên nữ liệt sĩ Trương Thị Ánh, người con của quê hương Mỹ Trinh, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước.

Đồng chí Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu (cũ), bày tỏ niềm vui khi được góp sức xây dựng cầu giao thông, phục vụ người dân quê hương Vĩnh Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Trương Hoàng Lil nhấn mạnh, với đặc thù vùng nông thôn sông nước, mỗi cây cầu được xây dựng không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về giao thông, thúc đẩy giao thương mà còn tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và kết nối của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong việc chung tay hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ và con em quê hương xa quê để có thêm nhiều công trình dân sinh thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Trương Thị Ánh, mang tên nữ liệt sĩ quê hương ấp Mỹ Trinh đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cầu Trương Thị Ánh hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Dịp này, các đơn vị tài trợ trao 150 suất quà an sinh xã hội tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Trương Minh Chiến (áo đỏ) và đại diện Công ty CP PYNT, phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh, trao quà cho các hộ nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Tốt, Trưởng Ban đại diện Ban Liên lạc đồng hương khu vực Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh Phạm Thanh Chờ trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật.