Vĩnh Thanh khánh thành cầu giao thông nông thôn, trao 150 suất quà an sinh
Chiều 26/11, tại Bia Chiến thắng ấp Mỹ Trinh, UBND xã Vĩnh Thanh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn và trao quà an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khoá XIII; Nguyễn Thanh Bế, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; đại diện Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân ấp Mỹ Trinh.
Sau thời gian xây dựng, cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Công trình đáp ứng mong mỏi lâu nay của bà con, góp phần kết nối giao thông liên ấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, nông sản.
Đặc biệt, cầu được đặt tên nữ liệt sĩ Trương Thị Ánh, người con của quê hương Mỹ Trinh, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Trương Hoàng Lil nhấn mạnh, với đặc thù vùng nông thôn sông nước, mỗi cây cầu được xây dựng không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về giao thông, thúc đẩy giao thương mà còn tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết cộng đồng.
Lãnh đạo xã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và kết nối của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong việc chung tay hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ và con em quê hương xa quê để có thêm nhiều công trình dân sinh thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Dịp này, các đơn vị tài trợ trao 150 suất quà an sinh xã hội tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vinh-thanh-khanh-thanh-cau-giao-thong-nong-thon-trao-150-suat-qua-an-sinh-a134728.html