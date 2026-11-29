Với phương châm “Mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên bảo vệ môi trường - Mỗi đoàn viên, hội viên là một lực lượng xung kích - Mỗi gia đình là một điểm sáng sạch đẹp - Mỗi khu dân cư là một địa bàn văn minh”, xã Vĩnh Thanh phân công công trình, phần việc cụ thể cho từng lực lượng, tổ, đội.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thanh cùng hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự lễ phát động.

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thanh phát động ra quân thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chia thành 4 tổ, đồng loạt ra quân trên các tuyến đường thuộc các ấp: Tường Thắng, Vĩnh Đông, Vĩnh Hoà và Vĩnh Hồng. Các hoạt động tập trung thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, hoa kiểng; đồng thời vận động, lập lại trật tự mua bán tại khu vực chợ Trưởng Toà.

Các lực lượng ra quân thu gom rác thải tại khu vực chợ Trưởng Toà, xã Vĩnh Thanh.

Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương không lấn chiếm lòng đường để mua bán, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Xã Vĩnh Thanh đặt biển báo cấm và áp dụng xử lý vi phạm đối với hành vi mua bán trên chân cầu chợ Trưởng Toà, nhằm lập lại trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.

Thông qua đợt ra quân, xã Vĩnh Thanh chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh thường xuyên, khắc phục tình trạng làm theo thời điểm. Qua đó, góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lực lượng dân quân tự vệ xã và Ban nhân dân các ấp phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn.

Phong trào còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên và sự đồng thuận của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng xã Vĩnh Thanh ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh./.