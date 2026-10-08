Vĩnh Thanh cần tạo đột phá từ thế mạnh nông nghiệp

Đó là yêu cầu của đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 tại xã Vĩnh Thanh, chiều 8/10.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo xã Vĩnh Thanh chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ xã Vĩnh Thanh có 12/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; các chỉ tiêu còn lại duy trì tiến độ tốt. Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng thuỷ sản đạt trên 102% chỉ tiêu năm; thu ngân sách đạt trên 109% chỉ tiêu giao, với trên 850 triệu đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 101% kế hoạch.

Ông Trương Hoàng Lil, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội qua 9 tháng đầu năm.

Xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; tạo điều kiện phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu như hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm Tranh muối Vĩnh Thanh và dự án vùng trồng rau má VietGAP.

Sản lượng lúa của Vĩnh Thanh trong 9 tháng đầu năm đạt gần 92 nghìn tấn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của địa phương.

Công tác củng cố, tinh gọn bộ máy được thực hiện quyết liệt. Địa phương đã hoàn thành sắp xếp từ 23 ấp xuống còn 12 ấp, giảm 11 ấp; kiện toàn 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giảm 4 đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được chú trọng; tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến đạt 99,86%; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thanh, đồng chí Ngô Nguyên Phong định hướng các nhiệm vụ trong quý IV.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thanh đạt được trong bối cảnh địa phương triển khai mô hình tổ chức mới. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu như: thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 30%; phấn đấu sản lượng lương thực vượt từ 2.000 tấn; nghiệm thu, quyết toán 33 công trình giao thông, dân sinh; bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt 15 - 20% dự toán.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Huỳnh Hữu Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh quý IV và thời gian tới sẽ còn không ít khó khăn, thách thức, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Huỳnh Hữu Trí yêu cầu địa phương tập trung thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026; tiếp tục quan tâm theo dõi tình hình sau sắp xếp trường, lớp, nhất là ổn định tư tưởng cán bộ, giáo viên.

Trong xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị địa phương chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Thanh tặng đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tác phẩm Tranh muối của địa phương.