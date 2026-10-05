Vĩnh Tế trao 113 phần quà tại Campuchia nhân lễ Sen Dolta

Tặng quà cho người dân xã Chây Chốt.

Ngày 5/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang phường và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức đoàn thăm, chúc mừng chính quyền và người dân xã Chây Chốt nhân lễ Sen Dolta năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Vĩnh Tế gửi lời chúc chính quyền và người dân xã Chây Chốt đón lễ Sen Dolta đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc; đồng thời mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường giao lưu, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Dịp này, đoàn trao 100 phần quà cho người dân và 13 phần quà tặng chính quyền xã Chây Chốt, với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng.

Hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai địa phương khu vực biên giới.