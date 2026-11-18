Cán bộ, công chức, viên chức phường Vĩnh Tế đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Ngày 18/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế tiếp nhận nguồn lực từ các nhà hảo tâm.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận trên 960 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa để tiếp tục chăm lo cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tế thực hiện xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 59 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng; trao 2.597 suất quà, 485 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị hơn 1,64 tỷ đồng cho các đối tượng yếu thế.