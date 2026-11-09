Vĩnh Tế nỗ lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công

Đường Bến Vựa được nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Phục vụ người dân

Diện mạo xã Vĩnh Tế ngày càng khởi sắc, thể hiện rõ qua những tuyến đường giao thông được nâng cấp. Đường Bến Vựa được trải nhựa thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ông Hà Văn Tính, ngụ khóm Vĩnh Tây nói: “Người dân kiến nghị và được địa phương quan tâm bố trí vốn nâng cấp xây dựng đường, ai cũng vui mừng. Tôi sống ở đây nhiều năm, thấy rõ sự phát triển của quê hương”.

Cùng với đường Bến Vựa, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tế bố trí vốn nâng cấp các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn như đường Bà Bài, Tây Cống Đồn, Vĩnh Xuyên, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Đạo Cật. Lãnh đạo phường Vĩnh Tế cho biết đây là những tuyến đường phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế nên cần được quan tâm thực hiện sớm.

Ngoài các công trình giao thông, địa phương còn tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học. Về y tế và chỉnh trang đô thị, đã hoàn thành công trình cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường và công viên khóm Vĩnh Khánh 2. Về quốc phòng, đã hoàn thành các công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường và các chốt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Theo UBND phường Vĩnh Tế, tính đến ngày 28/10, địa phương đã giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ theo tiêu chí định mức là 16,222/16,487 tỷ đồng, đạt 98,39% kế hoạch tỉnh giao. Đến thời điểm này, Vĩnh Tế là một trong những địa phương thuộc Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Bắc có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gần đạt chỉ tiêu 100% ngân sách tỉnh giao trong năm 2026.

Để đạt được kết quả trên, UBND phường tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát tiến độ từng công trình, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và thực hiện thanh toán, giải ngân đối với khối lượng hoàn thành theo quy định.

Tạo động lực phát triển

Dù đạt kết quả tích cực, công tác giải ngân vốn đầu tư công của phường Vĩnh Tế vẫn còn những khó khăn nhất định. Một số công trình phải điều chỉnh thủ tục đầu tư, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Một số dự án mới khởi công hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khối lượng thực hiện chưa nhiều. Ngoài ra, công tác phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án do tỉnh quản lý trên địa bàn vẫn còn những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

“UBND phường chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, xác định nguyên nhân khó khăn của từng công trình, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm việc triển khai đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế Ngô Thị Mỹ Ngọc cho biết.

Để thực hiện đạt mục tiêu năm 2026 đề ra, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công; đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện; kịp thời nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện, không để tồn đọng hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Diện mạo khang trang trước miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, phường Vĩnh Tế.

Với những công trình, dự án do tỉnh quản lý đang thực hiện trên địa bàn, phường Vĩnh Tế chủ động phối hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. “Với tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 97%. Lãnh đạo địa phương tiếp tục vận động, đối thoại với những hộ dân còn lại để phấn đấu giải phóng 100% mặt bằng, bàn giao đơn vị thi công”, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc nói.

Năm 2027, phường Vĩnh Tế tiếp tục phấn đấu giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tập trung vào việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên nâng cấp các tuyến đường giao thông xung quanh Khu du lịch quốc gia Núi Sam nhằm kết nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ, tạo động lực phát triển liên kết vùng. Đồng thời, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn tại khu vực xã Vĩnh Châu trước đây để phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển đời sống người dân.

Theo bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, năm 2027 toàn bộ hệ thống chính trị địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu của địa phương là tiếp tục nâng cấp diện mạo đô thị khang trang, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xứng tầm là đô thị di sản trong định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai.