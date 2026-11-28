Cán bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Huy.

Ngày 28/11, Công an phường Vĩnh Tế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Huy (sinh năm 1981, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế) để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, Công an phường Vĩnh Tế tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy Huy dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, dù biết bản thân đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ