Vĩnh Phước triển khai những cách làm thiết thực hướng đến người dân

Xác định hiệu quả của hệ thống chính trị không chỉ thể hiện ở những chương trình, kế hoạch lớn, mà còn được tạo nên từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày nên thời gian qua xã Vĩnh Phước đã tập trung vào những nội dung gắn với chuyển đổi số, an sinh xã hội và công tác tiếp dân, góp phần từng bước đưa hoạt động của hệ thống chính trị gần hơn với người dân.

Đưa chuyển đổi số vào đời sống người dân

Một trong những cách làm hay của xã Vĩnh Phước là đưa chuyển đổi số vào đời sống người dân. Theo đó, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID, mở tài khoản ngân hàng, hướng dẫn bà con sử dụng các dịch vụ và tiện ích số.

Qua thực tiễn, cách làm này thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có thể tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số một cách thuận lợi. Việc kích hoạt tài khoản VNeID hay mở tài khoản ngân hàng vừa giúp người dân tiếp cận các tiện ích định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công mà còn tạo thêm điều kiện để người dân thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt, tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn.

Cán bộ xã Vĩnh Phước hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Theo Đảng ủy xã Vĩnh Phước cho biết, không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ như nhau. Chính vì vậy, việc cán bộ, các đơn vị viễn thông và ngân hàng cùng đồng hành, phối hợp, hướng dẫn trực tiếp được xem là một trong những yếu tố giúp các tiện ích số đến gần với người dân.

Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp người dân biết cách sử dụng một ứng dụng mà quan trọng hơn là tạo sự tự tin khi tiếp cận công nghệ. Khi chuyển đổi số được bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực và người dân được hỗ trợ đúng lúc thì chuyển đổi số sẽ từng bước trở thành thói quen trong sinh hoạt, sản xuất và góp phần đổi mới phương thức phục vụ từ cơ sở.

Góp từng khoản nhỏ cho an sinh lâu dài

Cùng với chuyển đổi số, câu chuyện an sinh xã hội cũng được xã Vĩnh Phước cụ thể hóa bằng những cách làm giản dị và gần gũi. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm” để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai, giúp người dân hình thành thói quen tích lũy từ những khoản nhỏ.

Thay vì để các chính sách an sinh chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động chung, địa phương còn chú trọng đưa chính sách đến gần hơn với từng gia đình, nhất là những người có thu nhập chưa ổn định, còn khó khăn trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cách làm này vừa phù hợp với điều kiện của người dân vừa phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức đoàn thể trong vận động, tập hợp nhân dân, đưa chính sách an sinh đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Đặc biệt, phía sau mô hình không chỉ là vận động người dân tham gia bảo hiểm mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho mỗi gia đình có thêm điểm tựa cho cuộc sống lâu dài.

Khi Bí thư Đảng ủy về tận ấp nghe dân nói

Điểm đáng chú ý trong cách làm của xã Vĩnh Phước là mô hình “Bí thư Đảng ủy tiếp công dân tại trụ sở các ấp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân”.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phước trực tiếp về tận ấp để trao đổi và lắng nghe ý kiến của người dân.

Khác với hai mô hình tập trung vào chuyển đổi số và an sinh xã hội, mô hình này đặt trọng tâm vào công tác dân vận, đối thoại và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thay vì chờ người dân đến trụ sở xã phản ánh, người đứng đầu cấp ủy chủ động về tận các ấp, trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, từ đó nắm bắt tình hình, xem xét và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, việc tiếp công dân tại các ấp cũng giúp người đứng đầu cấp ủy có thêm thông tin thực tế về đời sống, sản xuất và những vấn đề người dân quan tâm. Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, nhiều nội dung được trao đổi thẳng thắn, giúp cấp ủy có cơ sở đánh giá sát hơn tình hình ở địa bàn để kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh.

Điều quan trọng là cách làm này vừa đưa hoạt động tiếp công dân đến gần hơn với người dân, đồng thời thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận đi vào chiều sâu.

Có thể nói, từ những cách làm hay và thiết thực, xã Vĩnh Phước đang từng bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.