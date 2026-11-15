Vĩnh Phước phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Ấp Bình Tốt hiện có 767 hộ, với 3.026 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phối hợp tổ chức 35 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, vận động ươm 500 chậu bông trang để chỉnh trang cảnh quan. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; vận động Quỹ an sinh xã hội được 13 triệu đồng, trao 300 suất quà cho hộ khó khăn và hỗ trợ 2 học sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố đuối nước.

Bên cạnh đó, ấp phối hợp sửa chữa 3 căn nhà cho gia đình chính sách, trao 37 suất quà; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 76/75 sổ, vượt chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, hoà giải ở cơ sở và giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình. Đến nay, ấp Bình Tốt không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Bình Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp Bình Tốt đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời chung sức nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Tốt.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Tốt vinh dự được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026. Có 5 hộ gia đình tiêu biểu được Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước tặng giấy khen. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao 30 suất quà, góp phần động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, trao quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Hoàng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước, tặng giấy khen cho 5 hộ gia đình tiêu biểu ấp Bình Tốt.

Cùng dịp này, đồng chí Nguyễn Bình Tân cùng lãnh đạo địa phương tổ chức nghiệm thu, bàn giao căn nhà được sửa chữa cho bà Trần Ngọc Dung, vợ liệt sĩ, ngụ ấp Bình Tốt.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo địa phương nghiệm thu, bàn giao căn nhà được sửa chữa cho bà Trần Ngọc Dung, vợ liệt sĩ, ngụ ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phước.