Những điểm sáng từ bức tranh kinh tế

Xác định nông nghiệp và thủy sản là những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế nên thời gian qua, xã Vĩnh Phước đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế. Cụ thể, chỉ tính đến ngày 17/11, tổng sản lượng lương thực của xã đạt hơn 94.267 tấn; hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển với tổng sản lượng đạt 21.956 tấn, bằng 101,6% chỉ tiêu.

Ngoài việc phát triển sản xuất, thu nhập của người dân cũng từng bước được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người đạt 114,622 triệu đồng/năm, vượt 0,9% kế hoạch. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc duy trì sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế và đa dạng hóa sinh kế tại địa phương.

Mô hình sản xuất lúa – tôm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, công tác phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tư nhân có nhiều dấu ấn nổi bật. Hiện xã thành lập mới 24 doanh nghiệp, đạt 480% kế hoạch; có 46 hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp, đạt 460% chỉ tiêu.

Cùng với đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.328 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán năm, cho thấy những nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý, khai thác các nguồn thu và điều hành ngân sách, góp phần tạo thêm nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội…

Lấy đời sống người dân làm trọng tâm

Không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, xã Vĩnh Phước còn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xem việc nâng cao đời sống và đảm bảo sinh kế cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phước cùng cán bộ và người dân tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong đó, các chương trình giảm nghèo được triển khai gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân có thêm nguồn lực vươn lên, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Có thể nói, nhờ triển khai những giải pháp thiết thực mà tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,2%, thấp hơn mục tiêu đề ra là dưới 0,27%. Ngoài ra, xã cũng giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, hoàn thành kế hoạch; đồng thời có 26 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 73% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh chăm lo đời sống, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng. Xã duy trì, giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới; hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ và tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho 37.764 người.

Đối với công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng vượt 3,12% kế hoạch với 1.352 người tham gia, qua đó từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh, giúp người lao động có thêm điểm tựa và thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm của Vĩnh Phước trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Tạo sức bật cho chặng đường phát triển mới

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để xã Vĩnh Phước tập trung củng cố nội lực, khơi thông các nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển mới. Trên cơ sở những lợi thế sẵn có, địa phương xác định không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của năm mà còn chú trọng xây dựng nền tảng lâu dài, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Vĩnh Phước tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vĩnh Phước tiếp tục ưu tiên phát triển nông nghiệp, thủy sản; quan tâm hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm tại chỗ.

Ngoài ra, địa phương cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống văn hóa ở cơ sở…

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Phước đang từng bước chuyển hóa những kết quả đạt được thành động lực phát triển. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để địa phương khai thác tốt hơn các tiềm năng, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, hướng đến mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong chặng đường mới.