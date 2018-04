Vĩnh Phúc: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, chuyên án trên do Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và một số đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an lên kế hoạch triệt phá.

Từ cuối năm 2017, cơ quan công an đã phát hiện dấu hiệu của đường dây đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang 3in1bet.com.

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng cầm đầu đường dây này là Lưu Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau thời gian dài theo dõi, mới đây, ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi, đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp những trường hợp liên quan, trong đó có “ông trùm” Lưu Văn Nam.

Tang vật thu giữ gồm: 3 máy tính, 21 điện thoại di động, gần 400 triệu đồng và các tài liệu liên quan…

Bước đầu, cơ quan điều tra cũng xác định từ khoảng tháng 6/2017 đến cuối tháng 12/2017, tổng số tiền giao dịch liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Nguyễn Hường