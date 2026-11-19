Duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện

Sau sáp nhập, phường Vĩnh Phúc có tổng diện tích tự nhiên hơn 25 km2, dân số hơn 70 nghìn người. Trên địa bàn phường có 28 trường học từ bậc mầm non, tiểu học và THCS với 631 lớp, 21.717 học sinh và gần 940 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ngoài ra, phường có 35 cơ sở mầm non độc lập tư thục với 100 nhóm, lớp, gần 1.400 học sinh (không kể 2 Trung tâm GDNN-GDTX, 4 trường THPT và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghệ). 100% trường đạt chuẩn mức độ I; trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Phúc mới được đầu tư xây dựng hiện đại, phục vụ tốt dạy và học.

Năm học 2025-2026, năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết số 71/NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục đã bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành và tỉnh; tích cực đổi mới công tác quản lý trường học, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm. Hệ thống trường, lớp trên địa bàn được sắp xếp phù hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân. Nhiều phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu vui chơi, sân tập được đầu tư, nâng cấp, góp phần xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được quan tâm bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào dạy và học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì và nâng cao. Năm học 2025-2026, cấp tiểu học có 1.954 học sinh đoạt giải cấp quốc gia và 963 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Ở cấp THCS, 100% học sinh hoàn thành chương trình THCS, với 7 giải HSG cấp quốc gia cùng 92 giải HSG cấp tỉnh. Phường Vĩnh Phúc đứng top đầu tỉnh về số thí sinh đỗ vào các Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; THPT Chuyên Hùng Vương và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với 207 học sinh (trong đó có 6 thủ khoa).

Ứng dụng công nghệ vào dạy học tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Phúc.

Tầm nhìn và hướng đi mới

Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo phường Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được UBND tỉnh phê duyệt, xác định: Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trường học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh... Phấn đấu đến năm 2030, 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2...

Cô giáo Nguyễn Phương Thúy, giáo viên môn Văn Trường THCS Lê Quý Đôn đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở mầm non, phổ thông trên địa bàn, phường Vĩnh Phúc sắp xếp từ 20 trường công lập mầm non, tiểu học, THCS thành 7 trường (1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS).

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Kim Chung cho biết: Sau khi sắp xếp lại các trường học, quy mô trường lớp lớn hơn, trong khi số lượng cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) giảm đi. Điều này đòi hỏi mỗi trường phải xác lập mô hình quản trị mới, đổi mới phương thức quản lý nhà trường, không quản lý hành chính theo cách thuần túy. Việc đổi mới phải thực chất trong mỗi trường, mỗi lớp, mỗi thầy cô, mỗi học sinh, để từ năm học 2026-2027, phường sẽ tạo đột phá về chất lượng dạy và học... theo đúng tiêu chí của tỉnh và thực tế địa phương, thực sự đổi mới để nâng cao chất lượng toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Đọc sách trong thư viện là nét đẹp được duy trì thường xuyên tại các trường học trên phường Vĩnh Phúc

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Triệu Thị Thanh Hà cho biết: Nhà trường bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và phường Vĩnh Phúc, thực hiện nghiêm túc phương án dạy học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần và duy trì nâng cao chất lượng toàn diện theo tiêu chí mới đặt ra. Năm học 2025-2026, nhà trường xếp top đầu các trường THCS trên địa bàn tỉnh về chất lượng HSG và học sinh thi đỗ vào trường THPT Chuyên của tỉnh.

Giờ học ngoại khóa của học sinh điểm trường Tiểu học Liên Minh, phường Vĩnh Phúc.

Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Minh Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết: Sau sáp nhập quy mô nhà trường gồm 3 cơ sở trường với 123 lớp và gần 5.600 học sinh. Để duy trì và nâng cao chất lượng các mặt, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản trị trường học, nâng cao trình độ đội ngũ, giáo dục theo chương trình mới, duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của học sinh những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, ngành Giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.