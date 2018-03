Vĩnh Phúc: Bắt nghi can tẩm xăng phóng hỏa 2 cô gái bị bỏng nặng

Sau khi mâu thuẫn với bạn gái, Định tẩm xăng phóng hỏa khiến hai cô gái bị bỏng nặng rồi bỏ trốn...

Đối tượng Định và nạn nhân trước và sau khi bị người yêu tẩm xăng "thiêu sống"

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ tẩm xăng, đốt bạn gái khiến hai người thương nặng xảy ra vào ngày 20-3 tại phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người, huy động lực lượng truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, do nạn nhân đã hôn mê nên việc lấy lời khai không thực hiện được, vì thế quá trình điều tra rất khó khăn.

Như ANTĐ đưa tin, chiều 20-3, tại xóm trọ ở khu vực cổng sau trường nghề Việt Đức, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, nhiều người dân sống gần khu trọ nghe thấy tiếng tri hô, kêu cứu của 2 cô gái. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện 2 cô gái bị cháy hết quần áo và bị bỏng nặng. Người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc tới cơ quan công an.

Danh tính hai cô gái được xác định là Phạm Thị Thu H (SN 1995, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng người bạn là Nguyễn Thị M. (SN 1996, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Cả hai rơi vào trạng thái hôn mê, sau khi được sơ cứu ban đầu, chị H bị bỏng 95% cơ thể, còn M bị bỏng 65% và sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ một ít ma túy đá, 1 coóng sử dụng ma túy tại căn phòng nêu trên. Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người.

Theo tài liệu thu thập, tháng 1-2018, chị H đến thuê phòng số 1 của khu nhà trọ gồm 6 phòng. Móc xích từ các mối quan hệ của chị H, cơ quan điều tra thấy nổi lên Dương Tiến Định, bạn trai của nạn nhân. Trong thời gian chị H thuê trọ tại đây, Định thỉnh thoảng đến ăn, ngủ. Ngoài ra, một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc đã nhìn thấy Định vào khu trọ.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 26-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Tiến Định về hành vi giết người. Lúc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác định nghi phạm Dương Tiến Định đang nằm trong “tấm ngắm” của cơ quan này vì liên quan đến ma túy.

Cùng ngày, từ nguồn tin trinh sát báo về cho biết, Định đang lẩn trốn tại một ngôi nhà (ở khu Trại Giao, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) với một số đối tượng khác. Trong đêm tối, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức bao vây ngôi nhà, phá cửa khống chế Định cùng đồng bọn, thu giữ tại chỗ 2 gam ma túy đá.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Định khai nhận khoảng 4h sáng ngày 20-3, đối tượng đến phòng trọ của chị H nhưng nạn nhân không có nhà. Định đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin bảo bạn gái về, nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên chị H không về nhà trọ khiến Định nổi giận. Sau khi sử dụng ma túy đá, Định nhờ bạn mua hộ chai xăng khoảng 1,5L, với mục đích thiêu sống bạn gái.

Đến 12h cùng ngày, khi chị H về phòng trọ, rồi chị M đến chơi thì Định cũng có mặt tại đây. Giữa Định và chị H xảy ra mâu thuẫn và Định đã đổ chai xăng lên gáy chị H rồi phóng hỏa. Thấy vậy, chị M vào can ngăn cũng bị Định tẩm xăng đốt khiến cả hai bị bỏng nặng.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố Định về tội danh "Giết người" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này thêm hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Quang Trường