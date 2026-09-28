Vĩnh Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng viên Chi bộ thôn Dầu, xã Vĩnh Phú tích cực đọc báo Đảng, kịp thời cập nhật các thông tin, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, Đảng bộ xã Vĩnh Phú có 62 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.064 đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là khâu đột phá nhằm củng cố sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu trọng tâm là duy trì trên 91% đảng viên dự họp chi bộ hằng tháng, khắc phục “bệnh hình thức”, gắn với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tại các chi bộ thôn, không khí sinh hoạt Đảng trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, thiết thực. Điển hình như tại Chi bộ thôn Dầu (nơi có 181 hộ, 610 nhân khẩu) với 28 đảng viên, sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới rõ nét.

Đồng chí Lê Duy Lộc - Bí thư chi bộ thôn Dầu cho biết: “Chi bộ đã bỏ việc đọc báo cáo dài dòng, dành phần lớn thời gian để đảng viên trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi xác định đổi mới phải bắt đầu từ việc chọn đúng, trúng vấn đề người dân quan tâm. Trước mỗi kỳ họp, chi ủy chọn việc cụ thể, bàn bạc thấu đáo để ra nghị quyết đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Nhờ những quyết sách sát thực tiễn, Chi bộ đã lãnh đạo đưa thôn Dầu trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Nhân dân tự nguyện hiến hơn 6.000m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng vạn ngày công để hoàn thiện hạ tầng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 90 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Không chỉ ở địa bàn dân cư, đổi mới sinh hoạt chi bộ còn được triển khai thiết thực tại các cơ quan, trường học. Đảng bộ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 82 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sinh hoạt chi bộ chỉ thực sự hiệu quả khi gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi yêu cầu đảng viên không chỉ gương mẫu về phẩm chất đạo đức mà còn đi đầu trong chuyển đổi số, tích cực ứng dụng học liệu số, hồ sơ điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, giáo dục trẻ. Khi nội dung sinh hoạt thiết thực, vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, giáo viên được nâng lên rõ rệt”.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh Phú hiện nay còn là sự quyết liệt trong chuyển đổi số. Đảng ủy xã tập trung triển khai “Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, thực hiện rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đảng viên tại 100% chi bộ. Đến nay, 96% cơ sở dữ liệu đảng viên đã được số hóa; 100% tổ chức Đảng thu nộp đảng phí không dùng tiền mặt và thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy tờ”. Trong tháng 9/2026, Vĩnh Phú vinh dự xếp thứ 8/148 đơn vị trên toàn tỉnh về tỷ lệ sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử.

Sự vững mạnh của tổ chức Đảng đã lãnh đạo tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách của địa phương ước đạt hơn 280 tỷ đồng (bằng 95,24% dự toán). Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh; các sản phẩm OCOP, làng nghề được quảng bá hiệu quả qua mạng xã hội. Chỉ số hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%. Các phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng; an ninh trật tự được giữ vững, duy trì tốt mô hình “xã không ma túy”.

Đồng chí Bùi Quang Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phú khẳng định: “Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng là khâu đột phá của địa phương. Thời gian qua, chúng tôi hướng việc sinh hoạt đi vào thực chất, bám sát cơ sở, gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn dân sinh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cách làm này đã tạo luồng sinh khí mới, không chỉ củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên mà còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 9 tháng qua”.

Có thể khẳng định, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Vĩnh Phú đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực to lớn để địa phương tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.