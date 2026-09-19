Vĩnh Phong tư vấn việc làm cho gần 500 người

Người dân và học sinh xã Vĩnh Phong tìm hiểu thông tin tuyển dụng, chính sách việc làm tại ngày hội.

Tại ngày hội, học sinh và người lao động được tư vấn định hướng học nghề, hoàn thiện hồ sơ xin việc, cùng các chính sách hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Úc... Trong đó, chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản dành cho lao động trẻ (18 - 35 tuổi) thu hút đông đảo người dân tìm hiểu ở các ngành chế biến thực phẩm, điện tử, cơ khí, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ ô tô.

Ban Tổ chức cũng phổ biến các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, vay vốn giải quyết việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người dân.