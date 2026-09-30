Vĩnh Phong trao giải cuộc thi tìm hiểu các văn kiện đại hội

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 127 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 6 giải, gồm 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Đảng ủy xã Vĩnh Phong lựa chọn 3 bài dự thi có số điểm cao nhất để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030” cấp tỉnh.