Vĩnh Phong: Lấy mẫu sinh phẩm 712 mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Lãnh đạo xã Vĩnh Phong thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Thuận.

Sáng 6/10, lãnh đạo xã Vĩnh Phong đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Thuận.

Tại đây, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Phong cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn trao 3 phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Thuận hiện có trên 2.500 mộ liệt sĩ. Trong đợt này, các lực lượng chuyên môn sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với 712 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc lấy mẫu, giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.