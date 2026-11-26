Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Ngày 26/11, HĐND xã Vĩnh Phong tổ chức Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị các nội dung quan trọng liên quan đến triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết về danh mục công trình giai đoạn 2026 - 2030 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 47,66 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực giao thông có 4 dự án, tổng vốn 37,76 tỷ đồng; lĩnh vực an ninh, quốc phòng có 1 dự án, vốn 3,9 tỷ đồng; lĩnh vực môi trường có 1 dự án, vốn 6 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã thống nhất thông qua nghị quyết giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn, với tổng vốn 1,794 tỷ đồng.