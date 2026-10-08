Vĩnh Mỹ ra mắt mô hình tuyến đường 'Ngày xanh - Đêm sáng'

Dự lễ có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh, xã Vĩnh Mỹ cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Lê Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Mỹ (bên trái), cùng đại biểu thực hiện nghi thức tháo băng tại lễ ra mắt tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, cho biết, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Hội triển khai chuỗi công trình, mô hình góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Theo đó, Hội ra mắt 3 mô hình tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng”, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại xã Vĩnh Mỹ, phường Tân Thành và phường Hoà Thành, với tổng chiều dài hơn 6.000 m. Các công trình gồm trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phát biểu tại lễ ra mắt tuyến đường.

Tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng” tại xã Vĩnh Mỹ là mô hình đầu tiên được ra mắt, có chiều dài 2.000 m, từ cầu Bà Bồi đến cầu Hoà Bình 16, đồng thời là tuyến đường vào Khu tưởng niệm Đôn Bơ - Cựa Gà.

Trên tuyến đường, gần 2.000 cây hoa huỳnh anh và hoa trang được người dân trồng, chăm sóc, góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp. Cùng với đó, 50 bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt kiên cố, bảo đảm ánh sáng vào ban đêm.

Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân ấp Ninh Lợi, Thạnh Hưng 2 dự lễ ra mắt tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng”.

Công trình góp phần làm cho đường quê khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại, sinh hoạt, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người dân trên tuyến tiếp tục phát huy tinh thần tự quản; thường xuyên quét dọn, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, hoa; quản lý, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, góp phần duy trì tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Mỹ Lê Kim Thuý ghi nhận sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhà tài trợ trong triển khai mô hình. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả mô hình, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới Vĩnh Mỹ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Vĩnh Mỹ trồng cây xanh trên tuyến đường thực hiện mô hình “Ngày xanh - Đêm sáng”.