Vĩnh Long xử phạt gần 100 cơ sở kinh doanh vàng với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng

Theo báo cáo ngày 22/10 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đợt kiểm tra đối với 132 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 99 trường hợp vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.919.500.000 đồng.

Mới đây nhất, Cục QLTT đã phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức số tiền 55 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Trong các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát nghiêm ngặt việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, nhãn hàng hóa, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Đối với những cơ sở có dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã kịp thời xác minh, thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền.

Quản lý thị trường và Công an Vĩnh Long phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: CACC)

Cơ quan chức năng cảnh báo, vàng, trang sức là mặt hàng có giá trị kinh tế cao, việc xác định chất lượng, hàm lượng (tuổi vàng) đòi hỏi phương tiện đo lường và chuyên môn đặc thù. Do đó, các đối tượng xấu thường lợi dụng để kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, ghi nhãn không đầy đủ, gian lận tuổi vàng, khối lượng hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Thậm chí, một số hành vi còn liên quan đến buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Đặc biệt, Cục QLTT khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các giao dịch mua bán vàng, trang sức qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Đây là môi trường dễ bị trục lợi để quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin mập mờ về nguồn gốc, chất lượng và giao dịch thiếu chứng từ. Nếu không kiểm tra kỹ thông tin cơ sở kinh doanh và đặc điểm hàng hóa, người tiêu dùng rất dễ rước rủi ro, thiệt hại về tài sản.

Đợt tổng kiểm tra và xử lý vi phạm lần này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Vĩnh Long; đồng thời mang tính răn đe, buộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ nghiêm pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.