Vĩnh Long: Xử lý ổ dịch sau vụ 9 người bị chó dại cắn ở xã Giao Long

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Tiền phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 10/11, tại xã Giao Long, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long làm việc với ngành chức năng, chính quyền địa phương nhằm triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại sau vụ việc chó mắc bệnh dại cắn 9 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Tiền đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung giám sát sức khỏe người bị phơi nhiễm, triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý ổ dịch, không để phát sinh thêm trường hợp phơi nhiễm hoặc tử vong do bệnh dại trên người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác trực tiếp đến địa bàn điều tra dịch tễ, xác định phạm vi ổ dịch tại ấp Phú Thành.

Các cơ sở tiêm chủng bảo đảm cung ứng đầy đủ vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại, hướng dẫn người bị phơi nhiễm tiêm đúng chỉ định, đủ liều, đúng lịch và xử lý vết thương theo quy định chuyên môn.

Trạm Y tế xã Giao Long tiếp tục theo dõi sức khỏe, tiến độ tiêm phòng của 9 người bị chó cắn và 1 người tiếp xúc với con vật.

Các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát tổng đàn chó, mèo, tổ chức quản lý và tiêm phòng theo quy định.

Ông Trần Văn Tiền cho biết tỉnh đang triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên người giai đoạn 2026-2030, xây dựng phương án cung ứng 300 liều vaccine phòng dại miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại 3 phòng tiêm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Việc này sẽ góp phần hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế nguy cơ không được điều trị dự phòng kịp thời do thiếu điều kiện kinh tế. Công tác tuyên truyền được ngành Y tế triển khai thường xuyên, liên tục, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ cao.

Chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng vận động người dân tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng, người nuôi phải có dây xích và biện pháp bảo đảm an toàn.

Tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Người dân cần chủ động khai báo với chính quyền và cơ quan thú y khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, nghi mắc bệnh dại, không tự ý giết mổ, mua bán hoặc vứt xác động vật nghi mắc bệnh ra môi trường.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Người bị phơi nhiễm phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị, không tự ý bỏ mũi tiêm hoặc trì hoãn việc đến cơ sở y tế để chờ theo dõi con vật. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam, các phương pháp dân gian hoặc những biện pháp chưa được ngành y tế kiểm chứng.

Tại xã Giao Long, từ ngày 31/10 đến ngày 2/11 đã ghi nhận 9 trường hợp bị chó cắn và 1 trường hợp tiếp xúc với con chó. Chiều 2/11, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X lấy mẫu đầu chó gửi xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus dại.

Đến nay, cả 9 người bị chó cắn đã được tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại; trường hợp tiếp xúc với chó cũng được vận động tiêm vaccine phòng bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Long Lưu Hoàng Trung cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã chỉ đạo Trạm Y tế xã khẩn trương xác minh, rà soát những người bị chó cắn và trường hợp tiếp xúc với con vật để vận động tiêm phòng; yêu cầu người bị phơi nhiễm tuân thủ đúng lịch, đủ liều tiêm và xử lý vết thương theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian như lấy nọc, tránh làm mất thời gian điều trị dự phòng.

Địa phương đã tập trung kiểm soát nguồn lây từ đàn vật nuôi. Theo thống kê, xã Giao Long hiện có 3.960 con chó, mèo, trong đó 2.528 con thuộc diện được hỗ trợ vaccine phòng dại từ chương trình của Nhà nước.

Từ ngày 6/11, nhân viên thú y xã đã tạm ứng 200 liều vaccine để tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo tại ấp Phú Thành. Đến ngày 8/11, đã có 100 con được tiêm, gồm 91 con chó và 9 con mèo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các xã, phường Tân Xuân, Hiệp Mỹ, Châu Hưng, Bến Tre, Ba Tri và Tân Thủy. Đáng chú ý, tất cả các trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng dại./.