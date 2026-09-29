Vĩnh Long: Xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Đêm 28/9, Hải đội Biên phòng 1 phối hợp Đồn Biên phòng Hàm Luông tổ chức tuần tra, kiểm soát vùng biển ven bờ tỉnh Vĩnh Long. Tại khu vực tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện hai tàu cá mang số hiệu KG-90864-TS và KG-93110-TS đang hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo sai vùng quy định.

Qua kiểm tra, tàu KG-90864-TS dài 19,95m, do ông N.T.Đ, sinh năm 1985, trú tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, tỉnh An Giang, làm thuyền trưởng. Tàu KG-93110-TS dài 17,9m, do ông C.T.H, sinh năm 1963, trú tại ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, làm chủ và thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng xác định hai tàu có hành vi khai thác thủy sản sai vùng quy định, sử dụng nghề lưới kéo tại khu vực vùng ven bờ biển tỉnh Vĩnh Long. Hải đội Biên phòng 1 đang củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng xử lý tàu đánh bắt hải sản sai vùng quy định. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Cùng ngày, tại khu vực rạch Khâu Băng, thuộc thủy phận ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cổ Chiên kiểm tra tàu cá BT-01064-TS do ông T.V.H, sinh năm 1988, trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, làm chủ và thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 1.300 lít chất lỏng màu nâu nhạt. Theo trình bày của ông H., đây là dầu diesel. Tuy nhiên, ông không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 27/9, tại khu vực cửa sông Hàm Luông, Đồn Biên phòng Hàm Luông phát hiện hai tàu cá TV-2139-TS và TV-20300-TS do ông N.V.N, sinh năm 1995, trú tại xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long, làm chủ, hoạt động khai thác thủy sản sai nghề so với nghề đăng ký trong giấy phép khai thác thủy sản.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản các vụ việc, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.