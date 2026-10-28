Vĩnh Long: Xử lý nghiêm gian lận trong thi cử, không có vùng cấm, không chạy theo thành tích

Ngày 28/10, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết trước yêu cầu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phát đi chỉ đạo quan trọng, yêu cầu toàn ngành Giáo dục cùng các địa phương, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra và đánh giá.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra và thi bảo đảm tính thực chất, nghiêm túc, công bằng và khách quan. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chạy theo bệnh thành tích, không can thiệp trái quy định vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được tăng cường tối đa để xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về chất lượng, kỷ cương thi cử thuộc phạm vi quản lý.

Công tác quản lý, giám sát phòng thi được siết chặt tại Đại học Trà Vinh (Ảnh: Trí Trần)

Nhằm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, Sở GD&ĐT có trách nhiệm rà soát nhu cầu, điều kiện thực tế để đầu tư, trang bị hệ thống camera, thiết bị rà soát kim loại, máy tính... Việc trang bị phải tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình địa bàn trước, trong và sau các kỳ thi. Các lực lượng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tổ chức gian lận, cũng như việc sản xuất, mua bán, cung cấp các thiết bị, phần mềm công nghệ cao phục vụ gian lận trong thi cử.

Cấp xã, phường chủ động nắm địa bàn, bảo đảm an toàn trước và sau kỳ thi (Ảnh: Trí Trần)

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định, hành vi bị nghiêm cấm cùng hậu quả pháp lý tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm đầu năm học và trước mỗi kỳ thi lớn.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng phát đi thông điệp cứng rắn: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay vị trí công tác để can thiệp, tác động trái quy định, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi gian lận giáo dục. Mọi trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.