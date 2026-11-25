Rạng sáng 25/11, trên tuyến sông Măng Thít, đoạn thủy phận thuộc xã Trà Côn, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình tiến hành dừng, kiểm tra phương tiện sà lan không có số đăng ký, trên phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm hút cát.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 2 đối tượng. Người điều khiển chỉ xuất trình được chứng chỉ lái phương tiện, ngoài ra không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Tiếp đó, trên nhánh phụ sông Hậu, đoạn thủy phận thuộc xã Ngãi Tứ, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, kiểm tra 2 phương tiện gồm ghe gỗ và ghe sắt. Cả hai phương tiện đều được lắp đặt thiết bị bơm hút cát. Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được đầy đủ giấy tờ phương tiện, bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình đã lập biên bản kiểm tra, tiếp tục xác minh các phương tiện và đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình phát hiện, xử lý phương tiện có lắp đặt thiết bị bơm hút cát.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở cao điểm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản; kiên quyết không để hình thành, phát sinh các “điểm nóng”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, nhất là từ địa bàn cơ sở. Qua đó, phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm trong vận chuyển, khai thác cát trái phép; đồng thời vận động, buộc chủ phương tiện tháo gỡ thiết bị bơm hút cát trái phép.