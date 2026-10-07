Vĩnh Long: Xử lý đối tượng đăng ảnh giả mạo lực lượng Công an

Ngày 7/10, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã phối hợp với Công an xã Hưng Mỹ mời N.H.P. (ngụ xã Hưng Mỹ) làm việc liên quan đến việc sử dụng AI tạo ảnh giả mạo lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “Phúc gà tre bắc Trà Vinh 84” đăng ảnh mặc trang phục tương tự trang phục Công an lên tài khoản cá nhân, kèm theo dòng trạng thái: “vừa hoàn thành chuyên án 3 năm nằm vùng”.

Hình ảnh P. mặc trang phục tương tự lực lượng Công an, đăng trên tài khoản mạng xã hội.

Qua xác minh, P. làm nghề buôn bán và ngụ tại xã Hưng Mỹ. P. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng ảnh mặc trang phục tương tự lực lượng Công an lên tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích giải trí và thu hút lượng tương tác trên tài khoản cá nhân, chứ không nhằm mục đích lừa đảo; P. đã tự nguyện gỡ bài đăng.

Tại buổi làm việc, P. đã tự nguyện viết cam kết không tái phạm. Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua buổi làm việc, P. đã tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo, AI là công cụ phục vụ sáng tạo nhưng người dùng phải chịu trách nhiệm với nội dung đăng tải; người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận, chia sẻ; không phát tán thông tin chưa được xác thực.

Theo Phòng An ninh mạng, điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tối đa 30 triệu đồng đối với tổ chức, 15 triệu đồng đối với cá nhân.