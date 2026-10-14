Vĩnh Long: Xử lý 7 trường hợp vi phạm khoáng sản, tịch thu hơn 182 m³ cát

Phương tiện chở cát sông bị lực lượng chức năng phát hiện tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 3/10/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến sông thuộc thủy phận xã Hưng Nhượng, Công an xã phát hiện một phương tiện đang neo đậu, có hành vi tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Phương tiện do ông T.V.P. (sinh năm 1972, cư trú xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) quản lý, tàng trữ 4,956 m³ cát sông. Công an xã đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản, Công an xã Hưng Nhượng tăng cường nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, tịch thu 182,743 m³ cát.

Thời gian tới, Công an xã Hưng Nhượng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản được đề nghị chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản trong quá trình khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.