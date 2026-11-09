Vĩnh Long xử lý 604 cơ sở nhà, đất dôi dư, vẫn còn 146 cơ sở chưa giải quyết

Ngày 9/11, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn tỉnh hiện có 750 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, gồm 531 cơ sở thuộc địa phương quản lý và 219 cơ sở do các cơ quan Trung ương chuyển giao về.

Tính đến ngày 8/11/2026, tỉnh đã xử lý triệt để 604 cơ sở, tăng 33 cơ sở so với báo cáo cuối tháng 10. Trong đó, 15 cơ sở được xử lý bằng hình thức cho thuê, 4 cơ sở được điều chuyển và 14 cơ sở được giao về cho các xã quản lý.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long còn 146 cơ sở chưa được xử lý triệt để. Số cơ sở này đang được giao cho Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai các phương án xử lý. Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo, Trung tâm Tư vấn Xây dựng đang phụ trách 104 cơ sở, trong đó có 97 cơ sở đã được thông báo cho thuê, dự kiến mở chào giá ngày 12/11/2026. Ngoài ra, 4 cơ sở đang được lập phương án giá và 3 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ cải tạo thành nhà ở công vụ, dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30/11/2026.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đơn vị đang quản lý 42 cơ sở. Trong đó, 6 cơ sở đã được phê duyệt giá khởi điểm và thông báo cho thuê; 16 cơ sở đã được phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn, đang thực hiện các thủ tục xác định giá khởi điểm. Các cơ sở còn lại cũng đang được hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác.

Đáng chú ý, đối với 11 cơ sở nhà, đất được đánh giá không có khả năng khai thác, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 6967/QĐ-UBND ngày 29/10/2026, giao về UBND các xã, phường quản lý và xử lý.

Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Trung tâm Tư vấn Xây dựng và các địa phương rà soát, lập danh mục những cơ sở nhà, đất phù hợp để ưu tiên cho các hợp tác xã thuê, dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 13/11/2026.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh việc xác định giá khởi điểm đối với các cơ sở đã được phê duyệt danh mục cho thuê ngắn hạn, tạo điều kiện sớm đưa tài sản công vào khai thác.

Việc xử lý nhà, đất dôi dư được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.