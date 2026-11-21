Công an xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long, vận động người dân ven sông báo tin khi phát hiện dấu hiệu khai thác, vận chuyển cát trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đợt cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 25/11/2026. Thực hiện kế hoạch này, Công an xã Thành Thới tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.

Xử phạt hành chính 6 trường hợp

Qua triển khai đợt cao điểm, Công an xã Thành Thới đã xử lý 6 vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, tàng trữ và mua bán khoáng sản. Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, tịch thu 210,8 m³ cát theo quy định.

Công an xã cũng mời làm việc, giáo dục 11 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc. Qua vận động, 3 cơ sở vật liệu xây dựng đã tự nguyện viết cam kết chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản.

Cát trong khoang các phương tiện thủy vi phạm do Công an xã Thành Thới phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra hoạt động khoáng sản. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Vận động người dân báo tin khi phát hiện vi phạm

Khai thác cát sông trái phép tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và tài sản của người dân. Để phòng ngừa vi phạm từ cơ sở, Công an xã Thành Thới triển khai mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống khai thác cát trái phép”.

Công an xã phối hợp tổ chức 113 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 2.153 lượt người tham dự, thực hiện 619 lượt tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và 107 lượt tuyên truyền lưu động. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý, bảo vệ khoáng sản, cách nhận biết hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép và trách nhiệm của người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp hơn 15 tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an xã Thành Thới tiếp tục duy trì mô hình, đổi mới hình thức tuyên truyền và tăng cường tuần tra tại các địa bàn, tuyến sông trọng điểm. Lực lượng công an sẽ kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin do người dân cung cấp để ngăn chặn các hành vi vi phạm về khoáng sản./.