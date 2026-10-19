Vĩnh Long xây dựng mã số vùng trồng, khắc phục vướng mắc xuất khẩu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chiều 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa làm việc với các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, qua đó đề ra giải pháp tháo gỡ từ nay đến cuối năm.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn và định hướng thời gian tới đối với công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản; Đề án nghiên cứu, phát triển giống nông nghiệp và hoa kiểng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; khắc phục các khuyến nghị liên quan đến xuất khẩu bưởi tươi sang Australia và hoạt động của kinh tế tập thể.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, các sở, ngành cần phối hợp với địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện công tác xây dựng mã số vùng trồng, ưu tiên những địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Đối với cơ sở đóng gói, sở cần rà soát năng lực hiện có, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, đồng thời tính toán nhu cầu đầu tư mở rộng phù hợp, nhất là trong mùa thu hoạch nông sản.

Về cơ sở kiểm nghiệm, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục xây lắp, mua sắm máy móc, thiết bị. Các đơn vị hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục liên quan, sớm đưa cơ sở vào hoạt động, phục vụ công tác kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu sản xuất và xuất khẩu nông sản của nông dân trên địa bàn.

Đối với Đề án Nghiên cứu, phát triển giống nông nghiệp và hoa kiểng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng định mức, dự toán kinh phí bảo đảm đúng quy định, tập trung triển khai sớm. Việc xây dựng ngân hàng giống cần hướng đến phục vụ nghiên cứu, lai tạo, phát triển giống, đồng thời hình thành một điểm trong quần thể bảo tồn, trưng bày các giống bản địa của tỉnh, góp phần gìn giữ nguồn gen và phát huy giá trị các giống đặc trưng của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ông Châu Văn Hòa cũng lưu ý, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng chính sách hiện hành; rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhân lực, trụ sở làm việc, tạo điều kiện để hợp tác xã củng cố tổ chức, nâng cao năng lực và phát triển hoạt động. Các sở, ngành liên quan phối hợp địa phương rà soát, nắm chắc số lượng hợp tác xã trên địa bàn, hỗ trợ chuyển đổi theo mô hình mới và đẩy mạnh số hóa thông tin hợp tác xã. Đối với các hợp tác xã gặp khó khăn, hoạt động kém hiệu quả, có nhu cầu giải thể hoặc còn vướng mắc, các đơn vị cần tổng hợp, đề xuất giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, xử lý phù hợp.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Dũng, toàn tỉnh hiện có 832 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, với tổng diện tích vùng trồng hơn 28.893 ha; trong đó, có 664 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, với diện tích hơn 26.154 ha, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU, Hàn Quốc và Australia; 61 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa, với diện tích hơn 2.738 ha; ngoài ra, tỉnh có 107 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các mặt hàng nông sản với 45 cơ sở đóng gói.

Tỉnh đang rà soát các điều kiện thành lập phòng phân tích, kiểm nghiệm chất lượng, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc đang được các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ.

Cùng đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung khắc phục các khuyến nghị liên quan đến xuất khẩu bưởi tươi sang Australia. Hiện toàn tỉnh có 38 mã số vùng trồng, với diện tích 571 ha, và 7 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu bưởi sang thị trường này. Thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sở đã yêu cầu tạm dừng xuất khẩu bưởi tươi sang Australia trong thời gian quyết định có hiệu lực, đồng thời duy trì các điều kiện để sẵn sàng khôi phục xuất khẩu. Sở triển khai kiểm tra, đánh giá các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; lấy mẫu trái và lá bưởi để giám định sinh vật gây hại, hoàn thiện báo cáo gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, phục vụ phối hợp với phía Australia đánh giá kết quả khắc phục. Sở cũng sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm quy định liên quan, góp phần đáp ứng yêu cầu để xem xét nối lại hoạt động xuất khẩu bưởi tươi sang thị trường Australia.