Vĩnh Long: Xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc

Ngày 17.10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, ở xã Ba Tri.

Các đại biểu tham dự Hội nghị vào ngày 17.10

Tại Hội nghị, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định số 2414/QĐ-BVHTTDL ngày 16.9.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích hơn 35ha gồm: Khu vực di tích, địa điểm nhà ở cũ nơi danh nhân Nguyễn Đình Chiểu từng sinh sống, dạy học, làm thuốc, sáng tác thơ văn và viết sách thuốc; cùng các di tích, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Trong đó, khu Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu có diện tích hơn 4,15ha; nền nhà cũ của gia đình ông tại trung tâm xã Ba Tri rộng 68,6m².

Ngành chức năng thông tin về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Quy hoạch sẽ hướng đến bảo tồn lâu dài các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả di sản. Bên cạnh đó, còn định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hài hòa với môi trường xung quanh.

Khu di tích được bố trí các hạng mục như: Đền thờ chính, nhà trưng bày, khu mộ, nhà đón tiếp, nhà chẩn trị Đông y, hồ sen, vườn thuốc Nam, không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ... Các công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương, bảo đảm giữ gìn yếu tố gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là di tích văn hóa, lịch sử đặc biệt quan trọng, nhằm tôn vinh nhà thơ yêu nước, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã được UNESCO vinh danh.

Là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, các giá trị của Nguyễn Đình Chiểu để lại là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước của người dân Nam Bộ.

Quy hoạch và định hướng mở rộng khuôn viên di tích, phục dựng nơi ở của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, nhằm xây dựng di tích trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, giới thiệu và tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử vùng Nam Bộ; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Đồng thời, di tích có tiềm năng trở thành địa điểm tham quan, du lịch hấp dẫn trên cơ sở phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tưởng niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài ra, còn liên kết với các khu du lịch hiện có để tạo nên chuỗi sản phẩm dịch vụ, du lịch đặc trưng.

Vĩnh Long công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Bà Nguyễn Thị Bé Mười thông tin thêm, di tích Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2016. Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch, đầu tư và quảng bá xứng tầm với vị thế của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, nên chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Ngoài ra, công trình đền thờ được xây dựng từ năm 1972 có quy mô nhỏ, hiện nay đã xuống cấp. Các công trình tam quan, nhà bia xây dựng năm 2002 khang trang hơn, nhưng vẫn thiếu hạng mục công trình, cảnh quan… Bên cạnh đó, khuôn viên di tích còn hạn chế nên chưa đáp ứng điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa, chưa phát huy hết giá trị di tích.

Hội nghị công bố Quy hoạch hôm nay sẽ thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, nhằm kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng dân cư, ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền tham gia vào quá trình thực hiện.

UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các ngành chức năng vận động người dân bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở VHTTDL phối hợp với các sở, ngành tỉnh, đơn vị tư vấn, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cắm mốc ranh giới; xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các dự án thành phần phù hợp với điều kiện thực tế…

UBND xã Ba Tri phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp hành các quy định về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa…