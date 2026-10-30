Vĩnh Long xây dựng gia đình hạnh phúc từ chính sách dân số bền vững

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao biểu dương cho những gia đình tiêu biểu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự hiện diện của 319 hộ gia đình tiêu biểu tại hội nghị không chỉ là niềm tự hào của ngành y tế-dân số tỉnh Vĩnh Long mà còn là minh chứng sống động cho sự đồng thuận của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những câu chuyện ấm áp tình yêu thương

Hội nghị đã lắng nghe nhiều câu chuyện thực tế sinh động, lan tỏa thông điệp tích cực về việc sinh đủ hai con và nuôi dạy con phát triển toàn diện.

Đến với hội nghị, chị Trần Quỳnh Phi Yến, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về hành trình chủ động xây dựng kế hoạch gia đình. Vợ chồng chị kết hôn năm 2016 và lần lượt đón hai con vào năm 2017 và 2019 sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe lẫn kinh tế.

Theo chị Yến, việc sinh đủ hai con giúp các bé có bạn đồng hành, biết chia sẻ và rèn luyện tính tự lập từ nhỏ. Để vượt qua áp lực tài chính và chăm sóc con trong thời đại số, gia đình chị chọn phương pháp quản lý chi tiêu khoa học, duy trì nếp sinh hoạt có giờ giấc và tuyệt đối không so sánh giữa các con.

Chị Trần Quỳnh Phi Yến bày tỏ: “Sinh hai con có vất vả ban đầu, nhưng đổi lại là niềm vui nhân đôi và tương lai các con vững vàng hơn. Quan trọng nhất là sinh con phải có kế hoạch và nuôi dạy bằng cả tình thương lẫn phương pháp khoa học”.

Gia đình tiêu biểu trình bày tham luận tại hội nghị biểu dương. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Cùng chung quan niệm đó, gia đình chị Nguyễn Thị Diễm, ngụ tại xã Tân Lược là một tấm gương tiêu biểu khác được tuyên dương tại hội nghị. Cả hai vợ chồng chị Diễm đều là công chức nhà nước. Sau khi kết hôn, anh chị sinh được hai con gái cách nhau 2 năm, hiện cháu lớn đã vào học lớp 5. Mặc dù sinh con một bề là gái, vợ chồng chị Diễm vẫn quyết định dừng lại ở hai con để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con cho chu đáo mà không chịu áp lực phải tìm con trai.

Chị Nguyễn Thị Diễm tâm sự: “Dù trai hay gái chỉ hai là đủ, đủ là vừa đủ để chăm sóc gia đình được tốt hơn, nhất là lo cho các con ăn học đàng hoàng và ngoan hiền với ông bà, cha mẹ và lễ phép với thầy cô”.

Sự đồng lòng của vợ chồng chị Diễm đã chứng minh rõ nét sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về bình đẳng giới cũng như chính sách dân số hiện đại.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng

Trong bối cảnh công tác dân số đang đứng trước nhiều thách thức về mức sinh và già hóa dân số, việc vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dạy con tốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quang cảnh hội nghị biểu dương. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chi cục Dân số tỉnh ghi nhận sự đóng góp của các gia đình và mong muốn mỗi tấm gương được biểu dương sẽ tiếp tục là những hạt nhân tích cực, lan tỏa thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con”, cùng cộng đồng xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh truyền thông, đổi mới phương thức vận động theo hướng thiết thực, dễ hiểu; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân số và y tế cơ sở nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Lãnh đạo Sở Y tế trao biểu dương cho những gia đình tiêu biểu. (Ảnh: BÁ DŨNG)