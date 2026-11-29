Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 của UBND tỉnh Vĩnh Long, năm nay, Thanh tra tỉnh triển khai 4 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 36 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 trường hợp. Thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,6 tỷ đồng và hơn 12.800 m2 đất; thu hồi về cơ quan, tổ chức, đơn vị số tiền gần 42 tỷ đồng, xử lý khác hơn 2.000 m2 đất.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, qua công tác thanh tra vẫn còn phát hiện một số đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với Chủ tịch UBND xã Thành Thới và Chủ tịch UBND phường Tân Hạnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành 1 kết luận, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 3 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và họp rút kinh nghiệm 14 cá nhân; 1 cuộc đang dự thảo kết luận.

Về xác minh tài sản thu nhập, thông qua hình thức bốc thăm lựa chọn người được xác minh, Vĩnh Long đã lựa chọn 83/751 người thuộc diện xác minh tài sản thu nhập, ban hành 80 kết luận xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng đề nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các trường hợp có thiếu sót trong việc kê khai tài sản, thu nhập (kiểm điểm rút kinh nghiệm 26 trường hợp và rút kinh nghiệm 54 trường hợp); chưa phát hiện có trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, qua công tác thanh tra vẫn còn phát hiện một số đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ có khả năng xảy ra tham nhũng, tiêu cực nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Một số người đứng đầu còn thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, dẫn đến qua hoạt động thanh tra còn sai phạm xảy ra mà những sai phạm này có nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực…