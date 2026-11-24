Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2026. Điểm nhấn của đêm diễn là liên khúc “Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp hòa tấu nhạc cụ Ngũ âm với múa dân gian Khmer do các nghệ nhân, nhạc công, diễn viên đến từ các chùa Khmer và địa phương trong tỉnh biểu diễn.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố Quyết định số 3597/KLVN-2026 (ký ngày 23/11/2026), xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với màn trình diễn liên khúc “Âm vang ngày hội - Khúc nhạc đồng quê” có quy mô 23 dàn nhạc và 237 người tham gia.

Kỷ lục được trao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long xác lập kỷ lục với 23 dàn nhạc Ngũ âm và hàng trăm nghệ nhân tham gia.

Những điệu múa Khmer rực rỡ sắc màu, ngân vang giai điệu truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghệ thuật nhạc cụ Ngũ âm giữ vị trí quan trọng trong tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, được các vị chư tăng và nghệ nhân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trước những biến đổi của đời sống hiện đại, công tác trao truyền di sản này đang đối mặt với nguy cơ mai một khi thế hệ trẻ chưa có nhiều điều kiện tiếp cận và thực hành.

Ông Thạch Bồi phát biểu tại chương trình xác lập Kỷ lục Việt Nam

Từ thực tế đó, tỉnh Vĩnh Long định hướng xây dựng các mô hình bảo tồn ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của các chùa Khmer, nghệ nhân, người có uy tín cùng các cơ sở giáo dục và phong trào văn nghệ quần chúng. Địa phương cũng chú trọng duy trì hoạt động thường xuyên của các đội nhạc Ngũ âm, từng bước gắn việc bảo tồn di sản với phát triển du lịch trải nghiệm.

Ông Thạch Bồi bày tỏ mong muốn đội ngũ nghệ nhân, nhạc công tiếp tục truyền dạy kỹ năng cho thế hệ kế cận; đồng thời các địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để nghệ thuật Ngũ âm thích ứng với đời sống đương đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có.

Nghệ nhân từ nhiều xã, phường hội tụ, góp sức tạo nên màn trình diễn Ngũ âm kỷ lục.

Đánh giá về sự kiện, bà Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), nhận định việc tổ chức trình diễn quy mô lớn dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc xác lập kỷ lục, mà còn tạo cầu nối thiết thực để đưa di sản văn hóa Khmer đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng chư tăng và các nghệ nhân lưu niệm tại sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, chương trình là kết quả của quá trình phối hợp tập luyện công phu giữa các chùa Khmer, địa phương và giới nghệ nhân. Sự góp mặt của 237 người thuộc nhiều thế hệ trong màn trình diễn không chỉ ghi nhận nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng và ngành văn hóa địa phương, mà còn tạo thêm không gian quảng bá trực quan, thu hút giới trẻ và du khách tìm hiểu về nghệ thuật Ngũ âm Khmer Nam Bộ.