Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục trình diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum thông tin đến các cơ quan báo chí về Ngày hội. Ảnh: Vũ Châu

Tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11 tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung tại phường Nguyệt Hóa, phường Trà Vinh, phường Long Châu, xã Bình Phú và các địa điểm liên quan.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, nổi bật như: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer; liên hoan Câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ; liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long; không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”: Giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc...

Liên hoan biểu diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2026 dự kiến có hơn 30 đội tham gia. Ảnh: Vũ Châu

Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2026 hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật nhạc ngũ âm; tạo điều kiện để các đội nhạc, nghệ nhân, nhạc công giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy cho thế hệ kế thừa; đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer đến người dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Liên hoan dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 tại Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long với sự tham gia của 30 xã, phường có đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan chú trọng phát huy đầy đủ vai trò của các bộ nhạc cụ truyền thống như Rôneat, Kuông Vông, Chhung, trống và kèn Srolai; bảo đảm sự phối hợp giữa các bộ nhạc cụ, thể hiện đặc trưng về âm sắc, tiết tấu, hòa tấu và kỹ thuật diễn tấu của dàn nhạc ngũ âm Khmer.

Tại chuỗi hoạt động, UBND tỉnh Vĩnh Long dự kiến xác lập kỷ lục Guinness trình diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam 2026. Đây là nội dung có ý nghĩa trong việc nâng tầm giá trị nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm Khmer, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, khẳng định sức sống của di sản âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại.

Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch và Lễ hội Ok Om Bok hứa hẹn cuộc đua ghe Ngo đầy hấp dẫn. Ảnh: Vũ Châu

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cũng thông tin về tiến độ triển khai công tác tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP - chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vũ Châu

Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt văn hóa sâu rộng, thiết thực; khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững; tôn vinh, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian và các thành tựu xây dựng đời sống văn hóa; gắn kết các cộng đồng dân cư, phát huy sự đa dạng và thống nhất trong đời sống văn hóa.