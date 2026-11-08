Vĩnh Long: Xã hội hóa, số hóa để khám sức khỏe toàn dân

Với những cách làm đồng bộ, sáng tạo, tỉnh đã sớm về đích trong việc khám sức khỏe cho người dân, tạo nền tảng chuyển từ khám sàng lọc sang quản lý sức khỏe liên tục.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, tính đến ngày 7/11, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe tại 124/124 xã, phường cho gần 3,4 triệu người, đạt 99,99% dân số. Trong đó, 121 xã, phường hoàn thành khám sức khỏe cho 100% dân số; 3 địa phương còn lại đạt tỷ lệ trên 90%. Các xã về đích sớm như Càng Long, Tam Bình, Mỹ Thuận, Trà Ôn, Tân Quới.

Tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khám sức khỏe tại 124/124 xã, phường cho gần 3,4 triệu người, đạt 99,99% dân số.

Để đạt kết quả này, Vĩnh Long xác định không thể chỉ dựa vào ngân sách và lực lượng ngành Y tế mà phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ngành Y tế đảm nhiệm công tác chuyên môn, điều phối; chính quyền cơ sở lập danh sách, vận động người dân; các bệnh viện, phòng khám công lập và tư nhân tham gia khám, xét nghiệm, chẩn đoán. Doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức xã hội, tôn giáo và các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị và nhân lực.

Xã hội hóa nguồn lực, nhân rộng cách làm hiệu quả

Báo cáo của 124 Trạm Y tế xã, phường, công tác vận động, huy động nguồn lực phục vụ Chiến dịch 90 ngày đêm sàng lọc sức khỏe miễn phí đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ sở y tế công lập và tư nhân, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, tổ chức xã hội, tôn giáo, cá nhân và nhà hảo tâm.

Nhiều địa phương vận động được nguồn kinh phí đáng kể như xã An Qui (443 triệu đồng), xã Vĩnh Thành (khoảng 351 triệu đồng), xã Nhuận Phú Tân (trên 348 triệu đồng), phường Bến Tre (162 triệu đồng)...

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Quân y 121, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long, Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An, các bệnh viện đa khoa khu vực và hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đã cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trực tiếp đến cơ sở, phối hợp khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, điện tim, X-quang và khám chuyên khoa. Một số đoàn khám thiện nguyện còn hỗ trợ cấp thuốc, khám và phẫu thuật mắt miễn phí.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân lập và tích hợp Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trong triển khai thực hiện, lực lượng Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, nhân viên y tế ấp, giáo viên, sinh viên và tổ công nghệ số cộng đồng cùng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, bố trí điểm khám, nhập liệu. Trường Đại học Cửu Long hỗ trợ 29 sinh viên nhập liệu tại xã Song Phú. Việc huy động đa dạng các nguồn lực vừa giảm áp lực cho y tế cơ sở, vừa mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Với phương thức “một hoạt động – nhiều mục tiêu”, tỉnh Vĩnh Long tận dụng nhân lực, trang thiết bị và nguồn lực từ những chương trình, dự án đang triển khai để lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật với các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, phục hồi chức năng.

Thông qua hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học và viện nghiên cứu, tỉnh tranh thủ nguồn lực chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Điển hình, Sở Y tế tiếp nhận hỗ trợ từ Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) và Eye Care Foundation (ECF) để triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh về mắt cho người cao tuổi, gắn với chiến dịch khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Chương trình dự kiến tiếp cận khoảng 703.322 người cao tuổi tại 124 xã, phường, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Số hóa dữ liệu, hướng đến quản lý sức khỏe liên tục

Vĩnh Long tiên phong xây dựng Kho dữ liệu y tế tập trung, làm đầu mối tiếp nhận, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám sức khỏe từ các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân và Trạm Y tế xã, phường.

Sinh viên Khối Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Cửu Long hỗ trợ người dân khám sàng lọc.

Mô hình kết nối theo ba trục: liên thông dữ liệu từ hệ thống HIS/V20 của các cơ sở y tế về Kho dữ liệu y tế tỉnh; kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) để theo dõi tiến độ, tỷ lệ bao phủ, mô hình bệnh tật và Sổ Sức khỏe điện tử; đồng thời kết nối với Bộ Y tế và VNeID. Từ tháng 8/2026, tỉnh được hỗ trợ thí điểm chuyển dữ liệu khám sức khỏe trực tiếp từ Kho dữ liệu y tế tỉnh lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, từng bước cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID.

Ngành Y tế có thể theo dõi tiến độ từng ngày, từng địa phương, kịp thời phát hiện khó khăn về nhân lực, hạ tầng và chất lượng dữ liệu để điều phối, tháo gỡ. Kết quả khám không chỉ được lưu trữ mà còn phục vụ phân tích, phân tầng nguy cơ, theo dõi bệnh mạn tính và quản lý sức khỏe lâu dài. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận gần 3,4 triệu dữ liệu khám sức khỏe, bảo đảm các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.

Xã Mỹ Thuận về đích sớm trong việc khám sức khỏe cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục chuẩn hóa quy trình khám trên toàn địa bàn, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người có nguy cơ cao và nhóm dân cư khó tiếp cận dịch vụ y tế; đồng thời hoàn thiện Kho dữ liệu y tế, tăng cường liên thông, bảo mật và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý.

Vĩnh Long cũng đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện, trường đại học và tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn lực; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tầng nguy cơ và hỗ trợ quản lý sức khỏe. Qua đó, khám sức khỏe toàn dân không dừng lại ở một chiến dịch có tỷ lệ bao phủ cao mà hướng đến mục tiêu mỗi người dân đều được theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục.